صندوق دعم التشغيل يلغي شرط البطالة في دعم الشباب وتمويل المؤسسات المتعثرة

حدد مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا شروط الإعانة المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية، أو الصندوق الوطنــي لدعم تشغيل الشباب "أونساج "سابقا، للشباب ذوي المشاريع وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة .

ولعل اللافت في الشروط التي المرسوم التنفيذي هو إلغاء شرط البطالة مثلما أوضح قطاش مبارك مدير الإتصال للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وأضاف المتحدث بأن المرسوم يحدد مساهمة شخصية للشباب المستفيد بين 10 و15 بالمائة حسب المنطقة. كما تم رفع قيمة القرض غير المكافيء إلى 50 بالمائة.

وحدد المرسوم، الصادر بالجريدة الرسمية في 16 ديسمبر 2020، عددا من الشروط الواجب توفرها في الشباب ذوي المشاريع الراغبين في الإستفادة من إعانة الصندوق، وهي: أن يتراوح عمره أو عمرهم ما بين 19 و 40 سنة، وأن يكون ذا شهادة أو تأهيل مهني و/أو له مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى. كما عليه أن يقدم مساهمة مالية شخصية تبلغ 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة 10 ملايين دينار أو يساويها . لكن المساهمة الشخصية تحدد بنسبة 12 % عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، وتحدد هذه النسبة بـ 10 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.

ويحدد المرسوم مبلغ القرو بنحو 15 % من الكلفة الإجمـــالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة ملايين دينار أو يساويها.

ويضيف أن نسبة القروض تحدد بـ 18 ،% عنــدمــا يــنــجــز الاستــثــمــار في مــنــاطــق خــاصة والــهضاب العليا، و بـ 20 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.

كما يمنح عند الضرورة قرض غير مكافأ إضافي لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار للتكفل بإيجار المحــل أو مكـان الرسو على مستوى الموانئ.

ولقي الإجراء استحسان الشباب المستفيد من مشاريع الصندوق، بينما اعتبر غلاب عبدالكريم، نائب رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية بأنه سيزيد من شفافية الإستثمار والنشاط ويرافق المؤسسات المتعثرة.