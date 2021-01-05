كورونا : تسجيل 228 إصابة جديدة و 5 وفيات في 24 ساعة الأخيرة

سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 186 مريضا للشفاء ، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 100.873 شخص من بينها 228 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ0,5 حالة لكل 100 ألف نسمة) ، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 68.185 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2782.

و أفاد الدكتور فورار بتواجد 29 مريضا في العناية المركزة ، مضيفا أن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و21 ولاية لم تسجل بها أي حالة فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية ، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.