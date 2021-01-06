النفط يقفز لقمة لم تتحقق منذ 11 شهرا و خام برنت يرتفع إلى 09ر54 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط هذا الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ فيفري 2020 بعد الإعلان المفاجئ للسعودية عن خفض طوعي لإنتاج الخام.

و يرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار الرياض فضلا عن تراجع المخزونات الأمريكية، وهو ما يعني قرب وصول البرميل إلى مستوى 65 دولارا.

ووافقت الرياض على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام، بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو 1% إلى 09ر54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فيفري 2020.

وبحلول الساعة 05سا36 بتوقيت غرينتش سجل برنت 87ر53 دولار للبرميل بعدما قفز 9ر4 % الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24ر50 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فيفري 2020.