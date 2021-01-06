كوفيد-19: تسجيل 247 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 198 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 101.120 من بينها 247 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 68.383 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2786، فيما يتواجد حاليا 32 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.