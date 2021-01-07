الكونغرس الأمريكي يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن بعد ساعات من اقتحام مبنى الكابيتول

استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب وتعطيلهم الجلسة التي كان الكونغرس بمجلسيه قد استهلها لإقرار نتيجة الانتخابات.

واستهل نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقر الكونجرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم" مضيفا "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول، هاهم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

ومن المتوقع أن يشهد الكونجرس التصديق على فوز بايدن على الرغم من بعض الطعون من قبل الجمهوريين.

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن حزنه

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه إزاء أعمال العنف والفوضى التي وقعت في واشنطن بينما كان المشرعون بالكونغرس الأمريكي يفرزون أصوات الهيئة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، حسبما ذكر المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك للمراسلين:"الأمين العام حزين على الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة امس الأربعاء.

في مثل هذه الظروف، من المهم أن يؤكد القادة السياسيون لأنصارهم على ضرورة الامتناع عن العنف، واحترام العمليات الديمقراطية، وسيادة القانون".

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى توقف عملية فرز أصوات المجمع الانتخابي.

واضطر المشرعون إلى إخلاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتعرض مبنى الكابيتول للتخريب.