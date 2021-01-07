مشاركة واسعة في اليوم الوطني لعدو الجيش

عرف اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي، هذا الخميس، مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان العميد عمر قريش رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أنّ التظاهرة التي احتضنتها الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، استوعبت أربع فئات عمرية (25- 28 سنة)، (26-32)، (33-40) وفئة أكثر من 40 عامًا.

وأفاد العميد قريش أنّ السباق شهد مشاركة نحو ألف عداء من مختلف الأعمار والرتب بمضمار مدرسة تقنيات المعتمدية "الشهيد جيلالي بونعامة" بالبليدة، منوّهًا بدعم القيادة العليا للجيش وتشجيعها الممارسة الرياضية لكونها الركيزة الأساسية للتحضير القتالي للفرد العسكري.

وانتهى العميد قريش لمته إلى أنّ الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية، يتمثل في مواصلة التحضير البدني والتقييم الدوري لقدرات التحمّل لكافة المستخدمين وتشجيعهم وحثهم على ضرورة الاستمرارية في التدريب الرياضي لتطوير الكفاءات البدنية.