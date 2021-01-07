الجمارك: حجز بضائع بقيمة 7 مليارات في 11 شهرًا

أعلنت المديرية العامة للجمارك، هذا الخميس، عن حجز مصالحها بضائع موجهة للتهريب عبر الحدود بقيمة تقارب 7 مليارات دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.

وفقًا لحصيلة الجمارك، تمّ خلال الفترة بين 1 جانفي و30 نوفمبر من العام الماضي، 2527 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب بقيمة بلغت 6.908.963.906 دينار، بينما بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه العمليات 32.199.207.489 دينار.

وتمّ خلال محاولات التهريب التي تمّ التصدي لها من طرف الجمارك، استخدام 446 مركبة و42 شاحنة و جرارين ورافعتين وسبعة دراجات نارية و10 دواب بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى تورّط 2680 شخصًا.

وتشمل المحجوزات، أقراص مهلوسة وسجائر ووقود وأسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومشروبات كحولية ومواد نفيسة وسيارات وألبسة ومواد غذائية وعملة صعبة ومواشي وأدوية وعتاد مواد حساسة ونفايات معدنية وغير معدنية.

وفيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية، خلال الأشهر الــ11 الأولى من 2020، أكثر من 15.875 كيلوغرامًا من الكيف المعالج و1.536.660 وحدة من المواد المهلوسة و68 علبة من المواد ذاتها، إضافة إلى 17.89 غرامًا من الكوكايين قام بمحاولة تهريبها 291 شخصًا مخالفًا.

وأظهرت الحصيلة حجز 126.076 لترًا من الوقود بقيمة 9.340.240 دينار، إضافة إلى ألبسة مستعملة بقيمة 179110084 دينارًا.

وبخصوص المعادن النفيسة، حجزت الجمارك 2.3015.05 غرامات من الذهب و1.382.9 غرامات من الفضة بقيمة 231.087.129 دينار، أما عن العملة الصعبة، فقامت الجمارك بحجز 34.900 دولارًا و376.620 يورو و65.170 دينار تونسي و25.000 فرنك إفريقي بقيمة اجمالية تعادل 65.630.635 دولار، وفقًا للحصيلة ذاتها.

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