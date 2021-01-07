الرئيس السابق لوفاق سطيف حسان حمّار يغادر السجن

كشف الأستاذ أحمد شلي محامي الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمّار، عن مغادرة الأخير للسجن هذا الخميس.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح شلي: "العقوبة في حق حمّار استنفذت في القضية التي أدين فيها بثلاث سنوات حبسًا نافذًا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرّرات عرفية والنصب، وتمّ توقيفه بموجبها وذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف أمام الهيئات المختصة والتي أدانته كذلك بثلاث سنوات حبسًا نافذًا".

وكان مجلس قضاء سطيف أصدر بتاريخ 14 جانفي 2020 حكمًا قضائيًا بـ3 سنوات حبسًا نافذًا في حق حمّار الذي توبع بعدة تهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي منحت لها قطعتان أرضيتان عقب تأسيسها، وتمّ تقسيمهما على المستفيدين بمساحات محددة ثم تقلصت المساحات وبرز مستفيدون جدد حسب الضحايا الذين وصفوا العملية بـ"التحايلية".

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