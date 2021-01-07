﻿ تنصيب محمد بغالي مديرا عاما للإذاعة الجزائرية

تم اليوم الخميس بوزارة الاتصال (الجزائر العاصمة) تنصيب الصحفي محمد بغالي مديرا عاما للإذاعة الجزائرية خلفا لجمال سنحضري.

وأشرف على تنصيب السيد بغالي في منصبه الجديد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وبحضور الأمين العام للوزارة و المدراء العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية.

وفي كلمة مقتضبة، قال الوزير بلحيمر أن السيد بغالي "حظي بثقة" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعينه على رٍأس الاذاعة الوطنية، مشيدا بالمناسبة بــ "الخبرة الطويلة" التي يتمتع بها السيد بغالي في قطاع الاعلام.

كما أبرز الوزير أن السيد سنحضري "سيواصل مشواره" في الاذاعة الوطنية مع المدير العام الجديد.

بدوره، شكر السيد بغالي رئيس الجمهورية على "الثقة التي وضعه فيه"، مؤكدا أنه "سيعمل جاهدا ليكون في مستوى هذه الثقة".

للإشارة، فان السيد بغالي خريج معهد علم النفس بجامعة الجزائر دفعة 1994 .

وبدأ مشواره في قطاع الاعلام كصحفي بإذاعة جامعة التكوين المتواصل سنة 1995، وشغل منصب رئيس تحرير بالعديد من الجرائد منها "البلاد" و "الجريدة" وأخرها يومية "الخبر".