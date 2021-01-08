الجدول الزوجي: الجزائرية إيبو تتأهل للمربع الذهبي بالمنستير

اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو رفقة زميلتها الروسية داريا أستاخوفا تأشيرة المرور للدور النصف نهائي (الجدول الزوجي) للدورة الدولية بالمنستير ''ماجيك تور''، عقب فوزهما مساء أمس الخميس، على الزوجي المكون من البلجيكي تيلويت دي جيرولامي وأميلي فان إيمبي بمجموعتين لصفر (2-0).

وفازت إيبو وأستاخوفا -المصنفات رقم 2 في الجدول- بالمجموعة الأولى بواقع 6-3، قبل خطف المجموعة الثانية بنفس النتيجة (6-3).

وفي الدور نصف النهائي، المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، تواجه الجزائرية والروسية الثنائي المكون من الأمريكية غابرييلا بريس والبلجيكية إيلييسا فانلانغيندونك، المصنفات رقم 3 في الجدول.

وتبلغ جوائز هذه المنافسة، التي تجرى على الأراضي السريعة، 15 ألف دولار.

وتعد هذه الدورة ،الثالثة على التوالي بالمنستير بالنسبة للاعبة الجزائرية، المتوجة بلقب بطولة إفريقيا للوسطيات عام 2015، منذ عودتها من إصابة.

يذكر أن إيبو قد توجت الأسبوع الفارط بالجدول الزوجي لدورة المنستير الدولية رفقة زميلتها التشيكية آنا سيسكوفا.