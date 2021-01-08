اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع وإبطال مفعولها في زموري ببومرداس

﻿ تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، فجر هذا الجمعة، من اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع وإبطال مفعولها، بمنطقة زموري بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وأثناء القيام بدورية بمنطقة زموري، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، فجر هذا الجمعة 08 يناير 2021، من اكتشاف قنبلة (01) تقليدية الصنع، حيث تدخلت على الفور فرقة من المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها".

وأضاف البيان، أن هذه العملية تأتي "لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش الوطني الشعبي لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا".