نشرية خاصة :رياح قوية مرتقبة بشرق و غرب البلاد ابتداء من منتصف نهار هذا الجمعة

يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تكون احيانا في شكل عواصف تصل شدتها الى 90 كم/سا على عدة ولايات من شرق و غرب البلاد ابتداء من منتصف نهار هذا الجمعة .

وو ضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة كل من ولايات النعامة و البيض و الاغواط و المسيلة و الجلفة و جنوب تلمسان و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت في مستوى يقظة "برتقالي رياح قوية".

و طوال فترة صلاحية النشرية الممتدة من منتصف نهار هذا الجمعة الى غاية هذا السبت على الساعة الثالثة زوالا، ستعصف رياح جنوب غربية حيث تتراوح سرعتها بين 70 و 80 كم/سا و يمكن ان تصل شدتها او تتجاوز احيانا ال90 كم/سا مع تطاير للرمال.

كما وضعت عشر ولايات اخرى بشرق و جنوب شرق الوطن في مستوى يقظة "برتقالي رياح قوية" و هي المسيلة و باتنة و سطيف و قسنطينة و برج بوعريريج و ميلة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و شمال بسكرة.

و طوال فترة صلاحية هذه النشرية الممتدة من هذا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا الى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا، ستعصف رياح جنوب غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كم/سا و يمكن ان تصل شدتها او تتجاوز احيانا 80 كم/ سا.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية