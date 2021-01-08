الأطقم الطبية العسكرية تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن فيروس كورونا لفائدة سكان المناطق النائية

تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الرابعة حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا باستعمال اختبارات الكشف السريع،كما أورده هذا الجمعة بيان من وزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات البيان أنه " تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومواصلة لحملة التلقيح الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد 19 لفائدة سكان المناطق النائية و الحدودية تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الرابعة حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا باستعمال اختبارات الكشف السريع".

و اشار ذات المصدر انه " منذ 30 ديسمبر 2020 والى غاية يوم 05 جانفي 2021 انطلقت قافلة طبية تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل بقرى تيني و الريكين بالمقاطعة الإدارية جانت ولاية إليزي ، عبر تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية بالإضافة الى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل و طرق الوقاية منه".

وقد عبر المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة الصحية عن "استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية وعرفانهم بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون و المساعدة للمواطنين و الوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق الحدودية بجنوبنا الكبير" ,يضيف بيان الوزارة .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية