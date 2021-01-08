الرابطة الأولى : جمعية عين مليلة تنتزع الوصافة و"النصرية" تحرز أول انتصار

انتزعت جمعية عين مليلة مركز الوصافة بفضل فوزها خارج الديار على شباب قسنطينة (1-0)، بينما افتك نصر حسين داي فوزه الأول، تحقق أمام أولمبي الشلف (1-0)، وهي نفس النتيجة التي أسقطت بها شبيبة سكيكدة الضيف شبيبة الساورة، اليوم الجمعة عند افتتاح مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

و انتزع فريق جمعية عين مليلة مركز الوصافة مؤقتا بفضل فوزه المثير على مضيفه شباب قسنطينة بواقع 1-0، تجسد على "الطريقة الإنجليزية" بفضل رأسية محكمة من المهاجم محمد حامية مستفيدا من توزيعة من الجهة اليمنى في آخر أنفاس اللقاء (د 90+3 ).

لترتقي "الجمعية" إلى الصف الثاني ولو مؤقتا برصيد 14 نقطة وبفارق خطوتين عن المتصدر، في حين تجمد عداد أبناء مدينة "الجسور المعلقة" عند 6 وحدات فقط تبقيهم عند الصف الـــ 13، وهو ما يرشح تشكيلة المدرب عبد القادر عمراني للتقهقر نحو أسفل سلم الترتيب العام في ختام الجولة.

وفي شرق البلاد دائما، أحرزت شبيبة سكيكدة العائدة إلى قسم الأضواء بعد 33 سنة من الغياب، ثاني فوز لها هذا الموسم، حينما استقبلت فريق شبيبة الساورة (1-0) .

و اكتسب أبناء "روسيكادا" النقاط الثلاث على تشكيلة "نسور" بشار، بأقدام عياش زيواش (د 68).

وبهذا، تصعد شبيبة سكيكدة إلى المرتبة العاشرة (7 ن)، بينما تدحرجت شبيبة الساورة (11 ن) إلى الصف الرابع مع لقاء متأخر.

و أخيرا، استفاقت تشكيلة نصر حسين داي من دوامة النتائج السلبية، فبعد رحيل المدرب نذير لكناوي، تمكن رفاق القائد فوزي يايا من تحقيق أول انتصار هذا الموسم تأتى على حساب الضيف أولمبي الشلف (1-0)، رغم تكملة اللقاء بعشرة عناصر إثر طرد واجي بالبطاقة الحمراء (د 63 ).

ويعود الفضل إلى هدف ابراهيم سي عمار (د 85)، لتتنفس "النصرية" قليلا من الضغط وترتقي إلى المرتبة ال13 (6 ن)، بينما يحافظ "الشلفاوة" على المركز الخامس مؤقتا بمجموع 10 نقاط.

وتتواصل مجريات هذه الجولة السابعة يوم السبت بإجراء أربع مباريات، ويتعلق الأمر بأولمبي المدية - وداد تلمسان، أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف، سريع غليزان - اتحاد بسكرة و اتحاد بلعباس - نجم مقرة، ناهيك عن ثلاث مقابلات يوم الاثنين وهي نادي بارادو - شباب بلوزداد، شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر- مولودية وهران.

المصدر : وأج