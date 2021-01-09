معسكر : هلاك امرأتين اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون

لقيت امرأتان تبلغان من العمر 86 و88 سنة حتفهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية عقاز (معسكر)، حسبما علم السبت لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وحسب نفس المصالح فقد عثر عناصر الحماية المدنية أمس الجمعة على جثثي الضحيتين بمسكن يقع بقرية أهل ونان التابعة لبلدية عقاز.

وبينت الاستنتاجات الأولية لعناصر الحماية المدنية أن سبب الوفاة يرجع الى الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد تقليدي الذي كانت الضحيتان تستعملانه للتدفئة.

وتم نقل جثثي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة سيق بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.