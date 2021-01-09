فورار : إطلاق حملة التلقيح فور استلام الجرعات الأولى خلال "الايام القليلة القادمة"

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، السبت بالجزائر العاصمة أنه سيشرع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا فور استلام الجرعات الاولى خلال "الايام القليلة القادمة".

وأوضح الدكتور فورار خلال ندوة صحفية لإعطاء اشارة انطلاق حملة تحسيسية للمواطنين حول أهمية اللقاح ضد الفيروس، أن هذا القاح يعد "الوسيلة الوحيدة الناجعة لكسر سلسلة العدوى بالمجتمع"، مؤكدا جاهزية وزارة الصحة لوجستيكيا ومهنيا لمباشرة هذه الحملة في حينها.

وكشف الخبير بالمناسبة عن انشاء خلية على مستوى الوزارة لتجنيد المؤطرين على مستوى كافة الولايات الى جانب الهياكل المعتادة على القيام بهذه العملية والتي لها -حسبه- "الخبرة اللازمة في هذا المجال".

وبخصوص اختيار اللقاح، قال الدكتور فورار إن " الجزائر لن تختار لقاحا لمخبر واحد، بل على غرار بقية دول العالم ستعتمد عدة لقاحات لعدة مخابر خاصة تلك التي تتوفر على معايير الفعالية والأمن للمواطنين وبدون مضاعفات".

معهد باستور يتكفل بتخزين لقاح كورونا حال وصوله

وأكد فوراراستعداد الجزائر لحفظ و تخزين لقاح كوفيد-19 الذي سيتم اقتنائه، حيث سيتكفل معهد باستور بتخزينه حال وصوله قبل توزيعه على وحدات التخزين عبر الوطن.

و طمأن فورار بخصوص توفر الجزائر على الإمكانيات اللازمة لتخزين هذا اللقاح، مشيرا إلى أنه تم القيام بمسح شامل لجرد سلسة التبريد الموجودة عبر الوطن لضمان تخزين هذه المادة الحساسة، حيث سيتكفل معهد باستور، في مرحلة أولى، بتخزين اللقاح فور وصوله إلى الجزائر قبل توزيعه على وحدات التخزين الأخرى عبر الولايات التي كانت احتضنت حملات التلقيح الخاصة بأمراض أخرى، مؤكدا أن الأخصائيين الجزائريين يحوزون على تجربة كبيرة في هذا المجال.

8 آلاف مركز لتطعيم الجزائريين ضد كورونا

و كان فورار أكد حرص الجزائر على اختيار ''لقاح ناجع وآمن للمواطنين''، معلنا عن توفير كل الوسائل اللوجيستيكية من أجهزة وغرف التبريد والتجميد المهيئة للتخزين والحفظ لأقل من 8 و20 درجة مائوية إلى جانب حقائب وشاحنات مخصصة لنقل هذه المادة".

وفي حالة تسجيل نقص في هذه الوسائل التابعة لوزارة الصحة، أكد ذات المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد كلف وزير الداخلية وقطاعات أخرى لتقديم الدعم من خلال الوسائل التابعة لها قصد ضمان حملة تلقيح تشمل جميع مناطق الوطن.

وبخصوص عدد المراكز التي تمت تهيئتها لإجراء التطعيم، فقد قارب عددها الـ 8000 وحدة عبر الوطن، تتنوع بين عيادات متعددة الخدمات و مراكز الصحة الجوارية و قاعات علاج.

لقاح كورونا سيكلف الجزائر 200 مليار دينار

وبخصوص الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لهذه العملية، كشف المصدر بأنه تم رصد 15 مليار دج للكمية الاولى لتبلغ 200 مليار دج عند وصول بقية الجرعات الاخرى.

وفيما يتعلق بإقناع المواطنين بأهمية اللقاح، قال الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه "يعول كثيرا على مختلف وسائل الاعلام الوطنية لتحسيس المواطن بهذا اللقاح ونشر المعلومة الصحيحة"، مؤكدا بأن اللقاح يظل حتى الآن "السلاح الوحيد" لكبح الفيروس.

وبعد أن أوضح بأن حملة التلقيح الخاصة بوباء كوفيد-19 لن تقتصر على مدة محددة، أفاد فورار بأن عمليات تلقيح سكان مناطق الظل والمناطق النائية ستضطلع بها فرق طبية متنقلة.

وقد تم تحديد -كما اضاف- الفئات التي ستفيد من هذا اللقاح في مقدمها أسلاك القطاع الصحي والقطاعات الاستراتيجية الاخرى الى جانب فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وتستثنى منه النساء الحوامل والمصابون بالحساسية لمكونات اللقاح وكذا الاطفال.

كما يبقى اللقاح "غير اجباري وحسب رغبة المواطنين"، كما قال الدكتور فورار.

و أعدت وزارة الصحة استراتيجية وطنية للاتصال تتضمن أساسا تنظيم ندوة صحفية كل يوم سبت لتقديم المعلومات الوافية حول اللقاح ومتابعة العملية يوميا، الى جانب بث حصص توعوية عبر مختلف قنوات التلفزيون الوطني.