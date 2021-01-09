غرداية: إعادة الإعتبار للسكنات المهددة بالإنهيار بقصور وادي ميزاب بتكلفة واحد مليار دينار جزائري

أعلنت مديرية السكن بولاية غرداية عن الشروع في إعادة الاعتبار لسكنات مهددة بالانهيار بقصور وادي ميزاب ومتليلي المصنفة تراثا وطنيا بعد رفع التجميد عنه.

ويشمل هذا المشروع إعادة تأهيل وترميم سكنات قديمة مهددة بالإنهيار بقصور متليلي والعطف ومليكة وبن يزقن وبونورة و غرداية وبريان والقرارة, كما أفاد مدير القطاع.

و كان مشروع التأهيل قد سجل في سنة 2014 قبل أن يتم تجميده ضمن إجراءات التقشف التي اتخذتها السلطات العمومية بتكلفة إجمالية قدرها واحد (1) مليار دج,

وتهدف هذه العملية الواسعة النطاق إلى تعزيز وحماية تلك السكنات التراثية بهذه القصور المصنفة '' تراثا ثقافيا '' وتحسين المحيط المعيشي لساكنة هذه الفضاءات العمرانية العريقة التي تتميز بثراءها التاريخي.

ويتوخى من هذا المشروع تدعيم هذه البنايات باستعمال مواد تقليدية وإعادة تأهيلها على النحو يعيد الحياة إليها مع المحافظة على طابعها العمراني وتعزيز الجذب السياحي لها وذلك بإشراف خبراء متخصصين في ترميم الآثار التابعة لقطاع الثقافة والفنون سيما ديوان حماية سهل وادي ميزاب.

ومن جهته, أشار مدير الثقافة بالنيابة, محمد علواني, أن التراث المعماري الذي تشتهر به وادي ميزاب المصنف ضمن التراث العالمي من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في 1982, يشكل تجمعا حضريا غنيا بالآثار التاريخية ومبانيه, ويتميز بأصالته وجماله العمراني, وتعد اليوم إرثا كبيرا ودعائم حضارية يتعين الحفاظ عليها وتثمينها من أجل تعزيزها على أساس احترام المادة الأصلية.

وتمكنت منطقة غرداية بكل ما تزخر به من قصور التي صممها الأجداد ببراعة في شكل معماري متدرج فوق موقع صخري مع مراعاة المناخ والمبادئ الدينية, أن تحافظ على بنيتها العمرانية لأكثر من عشرة قرون مما جعلها أن تصبح محط اهتمام الهيئة الأممية .

وتجذب الهندسة المعمارية لميزاب والنظام المائي, سنويا العديد من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال, كما أضاف مدير الثقافة بالنيابة .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية