الجدول الزوجي : إيناس إيبو تتوج بدورة المنستير

توجت الجزائرية إيناس ايبو رفقة زميلتها الروسية داريا أستاخوفا، بلقب جدول الزوجي للدورة الدولية بالمنستير (تونس) ''ماجيك تور''، عقب فوزهما اليوم السبت في النهائي، على الثنائي المكون من الفرنسيتين مانون أركانيولي وسالمي جوبري بمجموعتين دون رد.

وفازت إيبو رفقة أستاخوفا، -المصنفات رقم 2 في الجدول-، بالمجموعة الأولى بواقع (6-3)، قبل انتزاع المجموعة الثانية ب(6-0) في لقاء دام ساعة كاملة.

وتقدر القيمة المالية لهذه الدورة، التي تجرى على مساحات سريعة، ب15 ألف دولار.

وتعد هذه الدورة ،الثالثة على التوالي بالمنستير بالنسبة للاعبة الجزائرية، المتوجة بلقب بطولة إفريقيا للوسطيات عام 2015، منذ عودتها من إصابة.

يذكر أن إيبو قد توجت الأسبوع الفارط بالجدول الزوجي لدورة المنستير الدولية رفقة زميلتها التشيكية آنا سيسكوفا.