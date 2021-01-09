الرابطة الأولى: وفاق سطيف يكتسح أهلي البرج ويعزز تسيده للصدارة

عزز وفاق سطيف مركزه في الريادة بعد اكتساحه لجاره أهلي برج بوعريريج (5-1)، في الوقت الذي أحرز فيه اتحاد بلعباس فوزه الأول عند استقباله نجم مقرة (1-0)، و حقق أولمبي المدية انتصاره الأول بقواعده أمام وداد تلمسان (2-1)، لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت.

لم يجد الرائد وفاق سطيف اي صعوبة تذكر لتحقيق فوز كاسح على مضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة عريضة (5-1)، ليطبق هيمنته على داربي "الهضاب العليا" بالنتيجة والأداء.

وافتتح المهرجان التهديفي للزوار لعوافي من ركلة جزاء (د 16)، قبل أن يضيف القنّاص حسام غشّة، الإصابة الثانية (د 40) والشاب الصاعد محمد عمورة، الهدف الثالث (د45) قبل نهاية الشوط الأول (3-0).

ودخلت تشكيلة "الوفاق" بنفس العزيمة خلال مجريات المرحلة الثانية، حيث أضاف غشّة هدفه الثاني والرابع لأصحاب اللونين "الأسود والأبيض" من ركلة جزاء (د 47)، بينما اختتم المهاجم المالي ماليك توري خماسية "السطايفية" عند الدقيقة (84)، مرسما فوزا ثمينا تأتّى في مواجهة محلية، ليعزز أشبال المدرب التونسي نبيل كوكي، صدارتهم برصيد 19 نقطة.

بالمقابل اكتفى المحليون بهدف الشرف من توقيع رحبة (د 53) لفائدة "الأهلي" الذي يقبع في الصف الأخير بنقطتين فقط، ليواصل الاهلي حصد النتائج السلبية (خمس هزائم و تعادلين)، وهو ما دفع بالمدرب بلال دزيري، إلى رمي المنشفة رسميا بعد نهاية اللقاء.

وفي عاصمة "التيطري" أحزر أولمبي المدية أول انتصار بملعبه "امام الياس" هذا الموسم و الثالث على التوالي جاء أمام الضيف وداد تلمسان (2-1)، في مقابلة شهدت إشهار الحكم لبطاقتين حمراوين.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التهديف عند الدقيقة (30) بواسطة محمد الطيب، قبل أن يعدل "الوداد" النتيجة من ركلة جزاء بواسطة جمال إيبوزيدان (د 40).وخلال أطورا الشوط الثاني، أهدر هشام خلف الله، ركلة جزاء لفريق "الأولمبي" وبالتالي فرصة التقدم مجددا في النتيجة.

لينتظر متوسط الميدان زكرياء كموخ، الفترات الأخيرة من المواجهة (د 81)، ليوقع الثاني ويهدي الزاد كاملا لأولمبي المدية الذي يصل للنقطة العاشرة التي تضعه في المرتبة الخامسة بمعية ثلاثة فرق.بينما يقبع وداد تلسمان في المؤخرة (4 نقاط) دون أن تحرز تشكيلة المدرب عزيز عباس، أي انتصار لحد الآن.

وفي غرب البلاد، انتزع اتحاد بلعباس أول فوز له هذا الموسم، جاء على حساب ضيفه نجم مقرة (1-0).فرغم المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها الفريق "العباسي" غير أنه تمكن من نيل ثلاث نقاط مهمة تحسبا لبقية مشوار البطولة، بفضل هدف مولود مترف (د 30) يضعه في الصف الـ16 (5 ن)، يليه "النجم" برصيد 4 نقاط من أصل فوز واحد وتعادل واحد فقط.

ودائما في الغرب، تفوق سريع غليزان بقواعده على اتحاد بسكرة بثنائية نظيفة (2-0)، تجسّدت بفضل الثنائي العمري شادلي (د 60) و عبد الإله بركات (د 76).وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقى "السريع" إلى وسط الترتيب بواقع 9 نقاط في المركز التاسع، متبوعا بتشكيلة أبناء "الزيبان" التي تحوز 8 نقاط.

وفي افتتاح الجولة السابعة أمس الجمعة، انتزعت جمعية عين مليلة مركز الوصافة بفضل فوزها خارج الديار على شباب قسنطينة (1-0)، بينما افتك نصر حسين داي فوزه الأول، تحقق أمام ضيفه أولمبي الشلف (1-0)، وهي نفس النتيجة التي أسقطت بها شبيبة سكيكدة الضيف شبيبة الساورة، حيث تبقى هذه الأخيرة في المرتبة الثالثة (11 نقاط) مع لقاء متأخر.

وتختتم مجريات هذه الجولة يوم الاثنين بإجراء المقابلات الثلاث الأخيرة، والتي ستجمع بين: نادي بارادو و شباب بلوزدادو شبيبة القبائل ستقابل اتحاد الجزائر و مولودية الجزائرتتبارى مع مولودية وهران.

دزيري بلال يعلن استقالته رسميا من العارضة الفنية لفريق أهلي برج بوعريريج

﻿وخلف هذه الهزيمة مباشرة رمى المدرب دزيري بلال المنشفة معلنا عن استقالته رسميا من العارضة الفنية لفريق أهلي برج بوعريريج، اليوم ، عقب الخسارة القاسية على يد الجار وفاق سطيف (1-5)، لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وصرح دزيري للصحافة الوطنية عقب المباراة "أنا مستقيل رسميا من الفريق.أطلب من الإدارة أن تهتم أكثر بهذه التشكيلة وإنقاذ النادي من شبح السقوط ".

وأضاف "الأوضاع في النادي لا تشجع على البقاء، وهو ما جعلني أقرر مغادرة منصبي بصفة رسمية. اتمنى النجاح للفريق و التوفيق لخليفتي ".

وفيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بانتقاله الى الإشراف على العارضة الفنية لفريق نصر حسين داي خلفا لنذير لكناوي، رد دزيري "إلى حد الآن لا يوجد أي شيء رسمي".

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للمدرب بلال دزيري منذ بداية الموسم مع الأهلي "البرايجي"، مكتفيا بتعادلين، دون تسجيل اي فوز، ما جعل الفريق يحتل ذيل الترتيب بنقطتين فقط.

وسبق لدزيري وأن درب "النصرية" في السنوات السابقة، ليتنقل بعدها الى البرج للإشراف على الأهلي.

وبهذا يصبح دزيري سابع مدرب يغادر منصبه منذ انطلاق البطولة ، بعد كل من فرانسوا تشيكوليني (اتحاد الجزائر)، التونسي يامن الزلفاني (شبيبة القبائل)، محمد باشا (نجم مقرة)، نذير لكناوي (نصر حسين داي)، يوسف بوزيدي (شبيبة القبائل)، بالإضافة إلى اليمين بوغرارة (اتحاد بلعباس).