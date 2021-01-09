ظهور تجاعيد الوجه...أسبابها وكيف نمنع ظهورها

لا شكّ أن الشيخوخة يمكن أن تكون مخيفة بالنسبة للبعض خاصة عندما يبدأون في رؤية تلك التجاعيد تظهر واحدة تلو الأخرى على وجوههم، وبما أنّ الكثير من الناس ممن يهتمون بمنع ظهور التجاعيد والحفاظ على بشرتهم شابة يدفعون مبالغ طائلة على مستحضرات التجميل، إلا أنها لا تعالج السبب الكامن وراء هذه التجاعيد.

منع ظهور التجاعيد

نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي الجيد هو السبب الرئيسي الذي يمنع ظهور التجاعيد كما أنه لن يكلفك شيئاً على الإطلاق.

إضافة إلى أنّ الأطعمة الصحية لها تأثير على مظهر بشرتك أكبر بكثير من أي منتج تجميلي قد تشتريه على الإطلاق.

ما الذي يسبب التجاعيد؟

قبل أن نصل إلى الأطعمة لنتحدث عن أسباب ظهور التجاعيد التي لها سببان أساسيان وفقاً لما ذكره موقع The List :

الأول هو أضرار أشعة الشمس، إذ يقلل التعرض لأشعة الشمس من نسبة الكولاجين في البشرة، وهو أمر مهم لأن الكولاجين يشكل بنية الجلد.

وبمجرد استنفاد الكولاجين يصبح الجلد ضعيفًا، مما يؤدي إلى التدلي وظهور التجاعيد.

أيضاً مع التقدم في العمر تصبح البشرة أرق وأكثر جفافاً وأقل مرونة بشكل طبيعي، كما يصبح الجلد غير قادر على العودة بسهولة من أي ضرر، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

وتبدأ التجاعيد عادةً في المناطق التي بها تعابير وجه- مثل الابتسام أو العبوس أو تقطيب الحاجبين- وفي المناطق المعرضة للشمس بانتظام.

أما الثاني فهو النظام الغذائي السيئ إذ يمكن أن يؤثر التلوث والتدخين وزيادة الوزن والجفاف والنظام الغذائي والتوتر وعوامل نمط الحياة الأخرى أيضاً على مظهر الجلد ومدى سرعة ظهور التجاعيد.

كيف يحمي الطعام البشرة؟

كان هناك الكثير من الأبحاث التي تركز على تأثير النظام الغذائي ومظهر الجلد.

فقد قدمت دراسة أجريت عام 2001 على أشخاص يعيشون في 3 بلدان مختلفة نتائج مثيرة للاهتمام في مجال التجاعيد والنظام الغذائي.

إذ يبدو أن السر في منع ظهور التجاعيد هو تناول مزيج من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تحمي من أضرار أشعة الشمس، والتي توفر الدهون الأساسية.

الأطعمة التي تحتوي على هذه الخصائص المحددة مفيدة بطبيعتها للصحة والرفاهية، بما في ذلك الجلد، إذ تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الجذور الحرة التي تضر الجلد ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن أضرار أشعة الشمس هي أحد المسببات الرئيسية للتجاعيد، فإن أي طعام يمكن أن يحمي من آثار الشمس على الكولاجين سيكون مفيداً للبشرة.

أخيراً تعتبر بعض الدهون الغذائية ضرورية لمساعدة الجلد على ترطيبه، إذ عندما يكون الطعام غنياً بهذه العناصر الغذائية المفيدة المحددة، فإن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في حماية بشرتك من التجاعيد والحفاظ على شبابك إلى الأبد.

فيما يلي أهم الأطعمة التي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في منع التجاعيد والحفاظ على بشرة ناعمة وشابة إلى الأبد.

البقوليات

البقوليات هي عائلة من الأطعمة تشمل الفول والعدس والمكسرات والبازلاء وتحتوي على الألياف والبروتين ومليئة بمضادات الأكسدة.

الألياف الموجودة في البقوليات مذهلة للبشرة إذ تساعد على حبس السموم في الجهاز الهضمي وإزالتها من جسمك قبل أن يتم امتصاصها والتأثير على مظهر بشرتك.

تحتوي البقوليات أيضاً على نسبة عالية من فيتاميني E وC اللذين يحميان البشرة من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

فعند تناولهما معاً يميل هذان الفيتامينان إلى أن يكون لهما تأثير تآزري على بعضهما البعض مما يعزز قوتهما المضادة للأكسدة بشكل أكبر.

ولا تزال البقوليات متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، وغير مكلفة وسهلة التحضير.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

ارتبط تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بانخفاض ظهور التجاعيد وجفاف الجلد.

هذا لأن فيتامين سي مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليل تأثير الضرر التأكسدي الذي يسبب التجاعيد، والذي يمكن أن ينتج عن سوء النظام الغذائي والتوتر وحتى التلوث.

لا يزال البحث غير واضح ما إذا كان فيتامين C وحده هو الذي يؤدي إلى تقليل التجاعيد أم أنّ خاصية موجودة في الأطعمة التي تحتوي عليه. أفضل رهان لك هو أن تأكل دائماً الأطعمة الكاملة التي تحتوي على فيتامين C مثل الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل.

الأطعمة الغنية بفيتامين A

تم اكتشاف أنّ الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A تساعد أيضاً في الحماية من التجاعيد.

ويتواجد فيتامين A في كل من الخضراوات البرتقالية والصفراء والأطعمة الحيوانية مثل كبد البقر والبيض والزبدة.

ويساعد فيتامين A جميع خلايا جلد الجسم تقريباً على الارتباط معاً لتكوين الأنسجة.

فبدون كمية كافية من فيتامين A لا يمكن للجسم أن يشفى من الجروح أو الخدوش أو التلف.

وهذا هو السبب في أن فيتامين A يعمل كمكافح قوي للتجاعيد، فهو يحافظ على خلايا الجلد مرتبطة ببعضها البعض بإحكام مما يقلل من ظهور التجاعيد.

يمكن أن يساعد فيتامين A الجلد أيضاً بطريقتين، إما عن طريق تناوله من الطعام أو وضعه مباشرة على الجلد ككريم يسمى الريتينول.

وعادة ما يتم وصف الكريم من قبل طبيب الأمراض الجلدية ولكن إذا لم يكن لديك وقت لزيارة الطبيب يمكنك الحصول على الفيتامين بمجرد تناول بعض الجزر الصغير كوجبة خفيفة بعد الظهر أو إضافة البيض إلى وجبة الإفطار.

زيت الزيتون

عندما يكون الجلد غير قادر على الاحتفاظ بالرطوبة، يبدأ في الترهل فيؤدي ذلك إلى ظهور تجاعيد مبكرة.

قد تعتقد أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة، لكن هذا صحيح جزئياً فقط، فمن دون النوع الصحيح من الدهون في نظامك الغذائي، لن تتمكن خلايا الجلد من الاحتفاظ بالمياه بداخلها، وستظل بشرتك جافة.

يساعد زيت الزيتون البشرة عن طريق توفير الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية الضرورية للاحتفاظ بالماء في الخلايا، كما أنه يحتوي أيضاً على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة.

إضافة إلى ذلك فهو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين H، أكثر من معظم الزيوت النباتية، مما يجعله من أفضل الدهون للوقاية من التجاعيد والحفاظ على ترطيب البشرة.

أغذية غنية بالبوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دوراً رئيسياً في المساعدة في الحفاظ على توازن السوائل خاصة في خلايا الجسم الفردية كما أنه يعمل ضد تأثيرات الصوديوم المجففة للبشرة للحفاظ على الماء داخل الخلايا.

فعندما يبقى الماء داخل خلايا الجسم فإنه يساعد البشرة على أن تبدو رطبة وممتلئة وخالية من التجاعيد.

والبوتاسيوم موجود بشكل شائع في العديد من الأطعمة وخاصة الفواكه والخضراوات مثل السبانخ والموز والأفوكادو.

فوائد السمك للبشرة

السمك غذاء رائع للبشرة وللصحة العامة بسبب محتواه العالي من دهون أوميغا 3 الأساسية لمساعدة الجلد في الحفاظ على مرونته والحد من ظهور التجاعيد.

كما أنه أحد الأنواع الأساسية للدهون المستخدمة للمساعدة في الترطيب داخل الخلايا.

بالإضافة إلى هذه الفوائد فهو أيضاً مضادة للالتهابات بشكل كبير، مما قد يساعد في تقليل جفاف الجلد.

في المختصر المفيد السمك هو سلاحك السري للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وشابة.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يتكون الجلد من البروتين، لذلك بدون وضع كميات كافية منه في نظامك الغذائي، لن تتمكن خلايا بشرتك من التجدد وستبدأ في الظهور بمظهر باهت وجاف.

التجدد المتكرر للخلايا هو ما يؤدي إلى بشرة شابة، لذلك البروتين ضروري إذا كنت تريد أن تبقى خالياً من التجاعيد.

الأطعمة التي تحتوي على البروتين تشمل الأطعمة الحيوانية مثل الدجاج والأسماك ولحم البقر وكذلك الفاصوليا والبقوليات ومنتجات الألبان.

حاول تضمين أحد هذه الأطعمة في كل وجبة للحصول على ما يكفي من البروتين طوال اليوم.

منع التجاعيد بالطعام

كما ترون فإن هناك العديد من الأطعمة القوية التي يمكن أن تساعد في منع التجاعيد، لذلك فإن خلاصة القول هي أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ليس فقط أمراً لا يصدق لبشرتك، بل إنه يوفر أيضاً فوائد لجسمك بالكامل.

لذلك احرص على الحصول على تلك الفاكهة والخضار والدهون الصحية في نظامك الغذائي لمنحك دفعة قوية من مضادات الأكسدة وبالتالي الحفاظ على بشرة نضرة وخالية من التجاعيد مستقبلاً.