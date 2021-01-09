﻿﻿ وزارة الصناعة تشرع هذا الاحد في منح الاعتمادات لوكالات السيارات

تشرع وزارة الصناعة ، هذا الاحد ، في منح الاعتمادات لوكالات السيارات بهدف الوصول الى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد متكافئ وهي الخطوة التي لقيت ارتياحا في اوساط المواطنين .وكانت محل ترحيب الخبراء .

لقي قرار استئناف استيراد السيارات الجديدة استحسان المواطنين اذ استبشر خيرا عديد المستجوبين هذا القرار الذي ينتظرون تطبيقه عودة اسعار السيارات الى حدودها المعقولة سوقيا من خلال تقنين هذه الاسعار وتحديد ها لكسر احتكار سماسرة سوق السيارات ".

وفي ذات السياق ، يقول الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تيغرسي لهواري :" العودة للاستيراد سيكون خبر خير على المواطن خاصة لما يوفره من خيارات للزبائن ".

وأضاف يقول :" انه اذا ما احيينا السوق الوطني ففي ذلك حياة للمواطن الجزائري كما نحيي بذلك مناخ الاستثمار الجزائري ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية