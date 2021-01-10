وزير الصناعة : تسوية ملف أونيام ظهر هذا الأحد وقيمة استيراد السيارات لن تتجاوز الملياري دولار

10/01/2021 - 13:49
الجزائر, اقتصاد
أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم هذا الاحد عبر الاذاعة الجزائرية أنملف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" سيتم تسويته ظهر اليوم الأحد.
و كشف آيت علي على أمواج القناة الثانية أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد .
و أكد فرحات أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية ، قائلا " اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، الامر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا ".
وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية ، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية