وزير الصناعة : تسوية ملف أونيام ظهر هذا الأحد وقيمة استيراد السيارات لن تتجاوز الملياري دولار

أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم هذا الاحد عبر الاذاعة الجزائرية أنملف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" سيتم تسويته ظهر اليوم الأحد.

و كشف آيت علي على أمواج القناة الثانية أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد .

و أكد فرحات أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية ، قائلا " اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، الامر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا ".

وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية ، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية