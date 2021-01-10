وزير الصناعة : تسوية ملف أونيام ظهر هذا الأحد وقيمة استيراد السيارات لن تتجاوز الملياري دولار

10/01/2021 - 13:49

أعلن وزير الصناعة  فرحات آيت علي براهم هذا الاحد عبر الاذاعة الجزائرية أنملف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام"  سيتم تسويته  ظهر اليوم  الأحد.

و كشف آيت علي على أمواج القناة الثانية أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم  تحديده بملياري دولار  كأقصى حد .

 و أكد  فرحات  أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية ، قائلا  " اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، الامر الذي يتطلب  منا تقليل وارداتنا ".

وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية ، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية  الفاخرة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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