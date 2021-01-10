وفاة 26 شخصا اختناقا بغاز أكسيد الكربون عبر الوطن منذ بداية جانفي الحالي

لقي 26 شخصا مصرعهم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون وتم انقاذ 421 اخرين من الموت اثر استنشاقهم لذات الغاز السام عبر مختلف ولايات الوطن منذ بداية جانفي الجاري، حسبما علم هذا الاحد من مصالح الحماية المدنية.

وأكد النقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الاعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة ستة أشخاص تليها الجزائر العاصمة بتسجيل ثلاث وفيات، في حين تم تسجيل حالتي وفاة بكل من ولايات بجاية والجلفة ومعسكر وميلة.

وكشف نفس المتحدث أن 126 شخصا لقوا حتفهم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون وتم إسعاف ما لا يقل عن 2247 آخرين اثر قيام عناصر الحماية المدنية ب2200 تدخل خلال سنة 2020.

ولاحظ ذات المسؤول أنه مقارنة مع سنة 2019، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات ب 19 وفاة في حين سجل 57 حالة وفاة في جانفي من 2019، مشيرا الى أن بداية جانفي من هذه السنة سجل بها 26 وفاة وهو رقم اعتبره "مرتفع لحد الان كونه مرشح للارتفاع".

وأرجع برناوي أسباب ارتفاع عدد الضحايا الى موجدة البرد الكبيرة مما يضطر المواطنون الى استعمال وسائل التدفئة دون احترام أحيانا التدابير الوقائية وغياب التهوية مما يؤدي إلى تسرب أحادي أكسيد الكاربون كونه غاز قاتل وليست له رائحة، الى جانب استعمال وسائل التدفئة التقليدية والات الطبخ وعدم مراقبة وصيانة أجهزة التدفئة القديمة في بعض الاحيان.

وذكر المصدر بكل العمليات التحسيسية التي ما فتئت تقوم بها وحدات الحماية المدنية من أجل توعية المواطنين بخطورة لاستعمال السيئ لهذه الاجهزة على حياتهم، وحثهم على مراقبتها يوميا وصيانتها.

وأشار في هذا الاطار إلى أنه تم منذ 14 نوفمبر الماضي اطلاق حملة تحسيسية وطنية واسعة النطاق ستدوم إلى غاية 31 مارس المقبل يتم خلالها تقديم إرشادات ونصائح وقائية تتعلق بكيفية التعامل مع وسائل التسخين والاحتياطات اللازمة لتجنب الاختناقات.

كما خصص أئمة المساجد خطبة يوم الجمعة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة من خلال حث المصلين على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لتفادي الاختناق بالقاتل الصامت.

وأوضح المسؤول ذاته أيضا بأن كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تشارك في عملية التحسيس والتوعية من خطورة الاستعمال السيئ لهذه الاجهزة الى جانب مشاركة المؤسسات التربوية في هذا المسعى من أجل انقاذ حياة المواطنين من خطورة تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون.

وألح النقيب برناوي على ضرورة تعزيز الرقابة على أجهزة التسخين والتأكد على مدى مطابقتها لمعايير السلامة مع اتخاذ التدابير اللازمة كالتقيد بالاحتياطات الوقائية على غرار التهوية ومراقبة الاجهزة بصفة دائمة.