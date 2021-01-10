دورة الأساتذة بالدوحة: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

تعرف المصارعون الجزائريون الخمسة المشاركون في دورة الأساتذة للجيدو بالدوحة (قطر) من 11 إلى 13 جانفي الجاري على منافسيهم في الدور الأول لهذا الموعد المؤهل للألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب سحب عملية القرعة هذا الأحد.

لدى الرجال، سيواجه عبد الرحمن بن عمادي (المصنف 31 عالميا في وزن أقل من 90 كلغ) الياباني شوشيرو موكاي (11 عالميا) فيما يتقابل مواطنه فتحي نورين (34 عالميا/ أقل من 73 كلغ) مع الروسي دونيس بلرتساف (15).

وعند السيدات، ستتحدى الجزائرية صونيا عسلة (31/ أكثر من 78 كلغ) الفرنسية آن فاطوماتا بايرو (15)، فيما ستكون كوثر وعلال (32 / أقل من 78 كلغ) في مواجهة الأمريكية نفايل باباداكيس (27).

أما حاملة اللقب الإفريقي أمينة بلقاضي (32/ أقل من 63 كلغ) فستواجه السلوفاكية أندريجا لسكي (13). ويشارك الجيدو الجزائري في موعد الدوحة بهدف كسب المزيد من النقاط وتدعيم حظوظ التأهل لأولمبياد طوكيو (اليابان) الصيف المقبل.

وكان المصارعون الجزائريون قد حصلوا على حق مشاركتهم في دورة الدوحة بفضل النتائج المسجلة في البطولة الإفريقية الأخيرة بمدغشقر (ذهبية واحدة، 3 فضيات و برونزيتين).

وحسب آخر الاحصائيات المقدمة من طرف المنظمين، فإن موعد الدوحة سيعرف مشاركة 399 مصارع (215 من الرجال و 184 من السيدات) يمثلون 69 بلدا.