مونديال القاهرة 2021 : وزير الشباب والرياضة يحفز المنتخب الوطني لكرة اليد

حظي المنتخب الوطني لكرة اليد هذا الأحد بالجزائر العاصمة بزيارة وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي الذي قدم له تشجيعات الدولة وقطاعه من أجل التألق والعودة بنتيجة إيجابية بمناسبة مشاركته في مونديال2021 بمصر من 13 إلى 31 جانفي الجاري.

وقال الوزير مخاطبا لاعبي الفريق الوطني واعضاء الطاقم الفني "شرف لي زيارتكم قبل تنقلكم الى مصر للمشاركة في بطولة العالم 2021. هذه فرصة لتجديد دعم الدولة والوزارة المطلق لكم ووقوفها بجانبكم بكل الامكانيات المادية والمعنوية من اجل التألق وخوض غمار هذه المنافسة." واضاف "اتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وان يبرهن على ارادته في رفع التحدي والذهاب بعيدا في هذا المحفل الدولي ورفع الراية الوطنية عاليا. أنا واثق من انكم ستمثلون الجزائر أحسن تمثيل. آمالنا معلقة عليكم"، مقدما ايضا بالمناسبة "عرفانه وتقديره للمدرب الوطني آلان بورت في قيادة الفريق". من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري "جئنا اليوم لتقديم كل الدعم والتشجيع اليكم. اتمنى نجاح وتألق كرة اليد الجزائرية التي عودتنا على النتائج الايجابية. قطاعنا في خدمة رياضة النخبة. حظ موفق في بطولة العالم واتمنى لكم كل النجاح."

كما اكد رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة، حبيب لعبان ان "الطاقم الفني واللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم لتشريف الألوان الوطنية وكرة اليد الجزائرية، سيما واننا لم نلعب في هذا المستوى من المنافسات منذ اعوام."

ويسافر الفريق الوطني الجزائري إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة خاصة يوم الثلاثاء صباحا. وفي مونديال 2021، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال وايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل مواجهة إيسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).