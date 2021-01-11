تعين أمين مسراوة مديرا عاما بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

نصَب وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة، فاروق شيعلي، هذا الإثنين، بمقر وزارة الأشغال العمومية، وبحضور عدد من إطارات وزارة النقل، أمين مسراوة رئيسا مديرا عاما بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلفا لبخوش علاش.

وفي بيان لوزارة النقل على صفحتها الرسمية أشارت أن أمين مسراوة شغل عدة مناصب في قطاع النقل وخاصة مجال النقل الجوي، آخرها منصب مستشار لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى السبت، مهام وزير النقل لزهر هاني ومدير الجوية الجزائرية بخوش علاش.

وجاء قرار إنهاء المهام بسبب عملية استيراد لخدمات اطعام تمت عبر الجوية الجزائرية، وتم تكليف وزير الأشغال العمومية بحقيبة النقل بالنيابة.