دورة اتحاد شمال افريقيا: تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يكتمل

يرتقب وصول اللاعبين الذين ينشطون في اوروبا بصفوف المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، هذا الاثنين إلى أرض الوطن، للالتحاق ببقية تعداد "الخضر"، تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، والمقررة بالجزائر من 18 الى 24 جانفي الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2021، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية على موقعها.

وبقدوم هذه العناصر سيتسنى للناخب الوطني، محمد لاسات، العمل مع مجموعة مكتملة، بعد ثلاثة أيام من انطلاق المعسكر التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وتم تقسيم التربص، الجاري على مدار 17 يوما، على مرحلتين، الأولى على تحضيرات "ما قبل تنافسية" من 8 الى 15 جانفي، والثانية في نفس الصدد من 16 الى 24 للشهر الجاري.

وخلال التربص الأخير، سيقوم الطاقم الفني، رفقة اللاعبين، بمشاهدة اللقاءين الوديين أمام السينغال واللذين جريا في ديسمبر الماضي "بهدف إعادة مشاهدة كل الجوانب التقنية والتكتيكية تحسبا للمباراتين المؤهلتين أمام ليبيا (18 جانفي) و تونس (24 جانفي)".

يذكر أن المنتخب الوطني انهزم في مقابلتيه التحضيريتين أمام السينغال بنتيجة (0-1) و (1-3) على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وتجرى دورة اتحاد شمال افريقيا على شكل بطولة مصغرة، حيث ستقام جميع مبارياتها بملعب 5 جويلية، بمشاركة ثلاثة منتخبات وطنية وهي: الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا.

ويتأهل الفريق الذي يحتل الصدارة الى نهائيات كأس افريقيا 2021 المقررة بالمغرب شهر مارس المقبل.