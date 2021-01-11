توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الجزائر والسعودية

وقع وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري هذا الاثنين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان التّابعة للمملكة العربية السعودية تعزيزاً لأواصر الصداقة والتعاون المشترك.

وحسب بيان نشرته وزارة السكن والعمران على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فقد تم توقيع هذه المذكرة بمقر وزارة السكن والعمران الممثلة من قبل الوزير كمال ناصري من جهة، ووزارة الإسكان التّابعة للمملكة العربية السعودية والممثلةً بماجد بن عبد الله بن حامد الحقيل وزير الإسكان السعودي من جهة أخرى عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وعرفت مراسيم التوقيع حضور كل من سفير الجزائر في المملكة العربية السعودية، أحمد عبد الصدوق بمقر وزارة الإسكان السعودية، وكذا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة.