المجموعة الجزائرية للسمعي بصري تشارك أشغال المجلس التنفيذي لـ"أسبو"

شاركت المجموعة الجزائرية للسمعي بصري هذا الاثنين في أشغال الدورة 104 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي انعقدت غبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كوفيد 19 .

ومثل المجموعة الإعلامية الجزائرية كل من المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي والمدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان و السعيد بوجمادي المدير العام لمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي.

إضافة إلى اجتماع اليوم ، تلتئم الدورة العادية الأربعين للجمعية العامة ابتداء من الأربعاء ، بينما سيكون الفارق البارز هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة انعقاد الدورتين عن بعد باستعمال منظومة زووم، وذلك بحكم الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة الكورونا على العالم أجمع.

وستشمل أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية التي ستتواصل على امتداد الأسبوع القادم إضافة إلى الاجتماع الرابع بعد المائة للمجلس التنفيذي والدورة العادية الأربعين للجمعية العامة ، حوارا مهنيا حول "الإعلام في زمن جائحة COVID 19: الضوابط والتوازنات" يوم الاربعاء القادم

يذكر أن الجمعـية العامــة الهيئة العليا للاتحاد لها كل السلطات الكفيلة بتحقيق أهداف المرجوة وتتألف من جميع الأعضاء العاملين والمشاركين والمنتسبين وتعقد دوراتها العادية مرة كل سنة، أما المجـلـس التنفيــذي، فيتولى جميع الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد العاديتين واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.