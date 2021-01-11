أمطار رعدية في شمال الوطن بداية من ظهيرة اليوم الاثنين

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأحوال الجوية بسقوط أمطار تكون رعدية احيانا ومصحوبة محليا بتساقط البرد بعد ظهر هذا الاثنين بولايات شمال الوطن.

وحسب النشرية الموضوعة في مستوى يقظة برتقالي، ستمس الأمطار ولايات الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة وذلك ابتداء من اليوم الاثنين في الساعة الثالثة زوالا إلى غاية يوم الثلاثاء في الساعة السادسة صباحا، مع كميات تتراوح ما بين 20 و 30 ملم قد تبلغ أو تتجاوز 40 ملم محليا.

وأضاف المصدر أن الولايات المعنية الأخرى هي تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وذلك ابتداء من اليوم الاثنين من الساعة الثالثة زوالا إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء، مع كميات أمطار تتراوح ما بين 20 و 40 ملم قد تبلغ أو تتجاوز 50 ملم محليا، مضيفا أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح تتخللها رعود خلال نفس الفترة.