كوفيد-19 : تسجيل 254 إصابة جديدة و 196 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية

سجلت 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة في الجزائر خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 196 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 103.381 شخص من بينها 254 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 70.188 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2827 حالة.

ويتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و15 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

المضدر: وكالة الأنباء الجزائرية