﻿تبسة: تشييع جثامين ضحايا انفجار القنبلة تقليدية الصنع في جو جنائزي مهيب

ووريت بعد ظهر اليوم الجمعة بمقبرة بلدية بئر العاتر (جنوب ولاية تبسة) جثامين الضحايا الخمس لانفجار القنبلة تقليدية الصنع الذي وقع أمس الخميس ببلدية ثليجان في جو جنائزي مهيب حضرها مئات المواطنين والسلطات المحلية.

وقد حضر الجنازة والي الولاية محمد البركة داحاج مرفقا بالسلطات الأمنية والعسكرية ومئات المواطنين في جو جنائزي مهيب.

للتذكير توفي أمس الخميس خمسة (5) مواطنين وأصيب ثلاثة (03) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عزى أسر الضحايا في تدوينة نشرها على صفحته في "تويتر" متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يشفي الجرحى.