ماهي أفضل الطرق لحماية معلومات البريد الإلكتروني في Gmail ؟

بعد انتهاكات الخصوصية الصريحة التي أعلن عنها تطبيق WhatsApp في سياساته الجديدة بات البحث عن طرق حماية البيانات هاجساً لدى معظم الناس، لا سيما من أجل البريد الإلكتروني على Gmail الذي يستخدمه كثيرون سواء للتواصل الشخصي أو من أجل العمل.

حماية المعلومات على Gmail

إذا كنت تريد حماية معلومات وبياناتك على بريدك الإلكتروني على Gmail الذي تستخدمه للمراسلات ومعرفة اتجاهات الخرائط وحتى تصفح الـ Youtube ننصحك باتباع هذه النصائح:

إرسال بريد سري عبر Gmail

أفضل طريقة لإرسال بريد إلكتروني يحتوي على معلومات إلى شخصٍ ما دون أن تدع أي أحد يحتفظ بتلك المعلومات هو تفعيل الوضع السري في Gmail، وفقاً لما ذكره موقع Gadgets Now الهندي.

وسيمنحك هذا الوضع الخاص خيار إرسال بريد إلكتروني بتاريخ انتهاء صلاحية محدد مسبقاً على الرسائل، وفي الوقت ذاته سيجري تعطيل خيارات إعادة توجيه الرسائل، أو نسخها، أو طباعتها، أو تنزيلها لدى مستلم البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني سري من الحاسوب

افتح Gmail. اضغط على "إنشاء". في الجزء السفلي الأيمن من النافذة، اضغط على رمز تفعيل الوضع السري. حدّد تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز المرور. إذا اخترت "عدم إرسال رمز المرور في رسالة قصيرة"، سيتمكَّن المستلم الذي يستخدم تطبيق Gmail من فتحه مباشرةً. بينما سيحصل المستلم الذي لا يستخدم Gmail على رمز المرور عبر البريد الإلكتروني. إذا اخترت "إرسال رمز المرور في رسالة قصيرة"، سيتلقّى المستلم رمز مرور في رسالة نصية. وتأكَّد من إدخال رقم هاتف المستلم، وليس رقم هاتفك. اضغط على "حفظ".

إرسال بريد إلكتروني سري من الهاتف

افتح تطبيق Gmail. اضغط على "إنشاء". في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، اضغط على "المزيد"، ثم اختر "الوضع السري". قم بتفعيل "الوضع السري". حدّد تاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز المرور، وعناصر التحكم الأخرى. اضغط على "تم".

يجب على القراء ملاحظة أنّه رغم عدم حصول المستلم على خيار إعادة توجيه، أو نسخ، أو طباعة، أو تنزيل محتويات البريد الإلكتروني، لكنّ ذلك لن يمنعه من أخذ لقطات الشاشة أو تصوير الرسالة ومرفقاتها.

تشفير الإيميل عن طريق استخدام الــ VPN

يعد استخدام الـ VPN أفضل الطرق أماناً لاستخدام البريد الإلكتروني؛ إذ يقوم بتشفير جميع بياناتك الشخصية التي تمر عبر شبكة الإنترنت.

فعند تشفير البيانات، فإنك تحول رسائلك إلى أجزاء غير مفهومة من البيانات قبل إرسالها إلى الويب لتكون عبارة عن بيانات غير مفهومة وغير مفيدة لأي شخص قد يراها، إلا أنه عند وصولها إلى وجهتها، يتم حلّ هذه البيانات بحيث يمكن قراءتها من قبل المستلمين المعنيين، وفقاً لما ذكره موقع SSD التيكنولوجي.

استخدم المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية هي خدمة ضرورية للتأكد من هوية الشخص باستخدام وسيلة غير كلمة السر، وبمعنى آخر هي طبقة أمان إضافية لحسابك.

وهي عبارة عن كود يحتوي على رقم سري يصل إلى هاتفك في كل مرة تريد فيها فتح البريد الإلكتروني الخاص بك.

ومن خلال استخدام خدمة المصادقة الثنائية ستتأكد تماماً أنّ لا أحد سوف يتمكن من دخول حسابك حتى لو عرف كلمة المرور الخاصة بك.

يمكنك تفعيلها من خلال اتباع ما يلي:

توجه إلى الصفحة الرئيسية للمصادقة الثنائية ثم النقر على "البدء". سيُطلب تسجيل الدخول ثم تحديد الجهاز المحمول من القائمة. سيرسل جوجل رسالة إلى هذا الهاتف إذا نجح سيُطلب إدخال رقم هاتف. يمكن بعد ذلك اختيار ما إذا كنتم تريدون تلقي رموز التحقق عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

احذر من استخدام شبكات الـ WiFi العامة

لا شكّ أنّ استخدام شبكات الـ WiFi العامة تشكل تهديداً كبيراً لجميع التطبيقات وليس فقط البريد الإلكتروني، فقد يؤدي استخدام شبكة لاسلكية غير آمنة إلى الإصابة عن طريق الخطأ أو عن غير قصد بفيروس أو أي شكل آخر من البرامج الضارة على جهازك وستؤدي هذه البرامج الضارة بعد ذلك إلى حدوث فوضى على جهازك

يتضمن هذا النوع من التهديد هجمات برامج "الهكر" شديدة الخطورة، حيث يقوم المتسللون باختطاف جهازك وسرقة ملفاتك ثم يفرض عليك المتسلل رسوماً أو فدية لاستعادة السيطرة على ملفاتك وجهازك.

وفي حال كنت مضطراً لاستخدام إحدى تلك الشبكات فننصحك باتباع ما يلي: