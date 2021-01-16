الاتحادية الجزائرية للدراجات : الجمعية العامة العادية 2020 بتاريخ 23 جانفي بالعاصمة

تعقد الاتحادية الجزائرية للدراجات جمعيتها العامة العادية لسنة 2020 بتاريخ 23 جانفي بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية بالجزائر العاصمة حسب ما علم السبت من الهيئة الفيدرالية.

وسيتم التطرق خلال الجمعية العامة العادية التي تأتي ختاما للعهدة الاولمبية 2017-2020 الى عدة النقاط أهمها المصادقة على التقريرين الادبي و المالي لسنة 2020 الى جانب الحصيلة الفنية و تقرير محافظ الحسابات.

وتم استدعاء ممثلي الرابطات الى إيداع التقريرين الادبي والمالي الخاص بهيئتهم على مستوى الامانة العامة للاتحادية الى جانب محضر الجمعية العامة الانتخابية يتم المصادقة عليه من قبل مديرية الشباب والرياضة للولاية أو محضر قضائي.

وحسب المذكرة المنهجية التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة، المحددة لإجراءات سير عملية تجديد الهيئات الرياضية، تعقد الجمعيات العامة للاتحاديات الرياضيات من 15 جانفي الى 15 أبريل 2021، قبل أن تختتم العملية بانتخابات اللجنة الاولمبية التي تفتتح العهدة الاولمبية الجديدة 2020-2024.

من جهة أخرى تنص مذكرة الوزارة على أن الجمعيات العامة تنظم على مرحلتين : جمعية عامة عادية من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لنهاية العهدة الاولمبية لتليها بعد ذلك الجمعية العامة الانتخابية في مدة لا تتجاوز 15 يوما تطبيقا للنصوص والنظام الداخلي لكل اتحادية رياضية.