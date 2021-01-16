مونديال-2021 لكرة اليد : البرتغال يفوز على المغرب بنتيجة قاسية

فاز منتخب البرتغال لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة (33-20) ، فيما انتهى الشوط الاول بنتيجة (12-12)، اليوم السبت بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة للدور التمهيدي لمونديال-2021 بمصر.

وبعد سيطرة المغرب في بداية اللقاء (9-4)، تمكنت البرتغال من استعادة توازنها بإنهاء الشوط الأول بالتعادل، ثم السيطرة بالطول والعرض خلال مجريات الشوط الثاني.

ويحقق البرتغال الفوز الثاني في الدور الاول بعد الانتصار على ايسلندا (25-23) في الجولة الثانية ليضمن صعوده الي الدور الثاني.ولحساب نفس الجولة، تلتقي الجزائر بإيسلندا، مساء يوم السبت ابتداء من (30ر20( .

ويواجه الفريق المغربي، المنهزم في الجولة الاولى أمام الجزائر (24-23) والمقصى من المنافسة، نظيره الأيسلندي لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من الدور التمهيدي، في حين يلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره الجزائري .

المصدر :وأج