الشروع في تكوين الأطقم الطبية المعنية بالتلقيح ضد كوفيد19 هذا الأسبوع

كشف الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا الدكتور جمال فورار خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية عن الشروع خلال هذا الأسبوع في عملية تكوين عمال الصحة المعنيين بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19 .

وتستعد مستشفيات الوطن لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطقم الطبية وشبه الطبية حول عملية التلقيح بعد تلقيها لتعليمة استعجالية لوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات يقضي بضرورة تنظيم يوم تكويني لصالح الأطقم الطبية المكلفة بعملية التلقيح .

وباعتبار أن لكل لقاح خصائص معينة قام المستشفى الجامعي أول نوفمبر بوهران بوضع لجنة خاصة تشرف على عملية التكوين التي تهدف بحسب البروفيسور محمد منصوري مدير المستشفى الى توضيح خصوصية كل لقاح مستورد ، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات التقنية والبشرية للشروع في حملة التلقيح.