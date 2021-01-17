وزارة الطاقة: قيمة صادرات المحروقات بلغت 20 مليار دولار في 2020

بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفطي بقيمة 20 مليار دولار أي بانخفاض 11 بالمائة و 40 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019 حسب ما أفادت به وزارة الطاقة اليوم الأحد في ملخص حول النتائج الأولية لإنجازات القطاع سنة 2020.

وأوضحت وثيقة وزارة الطاقة "أن معظم مؤشرات القطاع عرفت منحى تنازلي خلال 2020 و يرجع ذلك أساسا إلى تداعيات انتشار وباء فيروس كوروناي الذي كان له تأثير قوي على أنشطة القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولار للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولار للبرميل خلال سنة 2019 بتراجع قارب 23 دولار للبرميل (- 35 بالمائة).

وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها فإنه ينتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار سنة 2020.

1.853 مليار دج إيرادات الجباية البترولية

وفيما يتعلق بإيرادات الدولة أفادت حصيلة الوزارة أنه تم دفع ما مقداره 1.853 مليار دينار من ضرائب للخزينة العامة خلال 2020 أي بانخفاض 32 بالمائة عن مبلغ 2019.

وعلى صعيد الاستثمارات ي فقد بلغ حجمها 3ر7 مليار دولار سنة 2020 أي بانخفاض 30 بالمائة تقريبا عن استثمارات 2019 و التي قدرت بـ10.2 مليار دولار.

وأما فيما يخ بتوفير فرص العمل قالت الوزارة إن القطاع يوظف حاليا أكثر من 285 ألف عامل مقارنة ب 284 ألف عامل لسنة 2019 .

انخفاض فاتورة المنتجات البترولية المستوردة بـ 50 بالمائة

من جهة أخرى أظهرت حصيلة قطاع الطاقة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50 بالمائة مقارنة بواردات 2019 و هو ما يمثل حجم 3ر1 مليون طن مقابل 5ر2 مليون طن في 2019 أي بانخفاض بنسبة 49 بالمائة.