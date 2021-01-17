عيسى بلخضر : المؤسسات الدينية مدعوة إلى توسيع برامجها خدمة للأجيال الناشئة

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر هذا الأحد بورقلة المؤسسات الدينية إلى توسيع برامجها بما يساهم في خدمة الأجيال الناشئة.

وأوضح بلخضر خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني و شيوخ الزوايا بالولاية '' أن المؤسسات الدينية في الجزائر الجديدة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توسيع وإثراء برامجها وتعزيز دورها بما يساعد على تحصين الأجيال الناشئة وتجنبيهم الوقوع في الآفات التي تضر بالمجتمع".

وفي ذات الشأن حث مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية رجال الأعمال إلى المساهمة في تعزيز رسالة هذه المؤسسات الدينية بما يخدم المجتمع ككل.

ودعا أيضا القائمين على هذه المؤسسات الدينية من جمعيات دينية و خيرية و مدارس قرآنية و طرق صوفية و حلقات تربوية إلى العمل لتقوية كل ما يعزز الشمل ، وأن تكون مهمتهم عالية في أداء رسالتهم على غرار ما قام به رجالات المقاومة والثورة التحريرية المباركة من نضالات دون كلل .

و أكد بلخضر أن الجزائر الجديدة ''تحتاج ولمجابهة التحديات المختلفة إلى رجال يتمتعون بالقيم التربوية والأخلاقية العالية '' ، مضيفا أيضا أن المؤسسات الدينية مدعوة بدورها إلى حماية ثوابت الأمة المحددة في الوجدان الجمعي المشترك .

وبالمناسبة أشاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية بجهود علماء الجزائر ومشائخها الذين يتصدون لكل ما من شأنه أن يهدد وحدة الأمة ويزرع الضغينة والفرقة.

و أعلن بلخضر في تدخله عن تنظيم مستقبلا ملتقى وطني حول إعداد مقاربات لبرامج تخص المؤسسات الدينية سيما ما تعلق منها بجانب التربية الروحية .

و كان هذا اللقاء الذي عقد بالمركز الثقافي لمدينة ورقلة فرصة لطرح بعض الإنشغالات ، ومن بينها نقص التأطير ببعض مساجد الولاية و تأخر انطلاق مشروع المسجد الكبير .

المصدر : الاذاعة الجزائرية + وأج