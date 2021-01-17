بومزار يطلق مشروع المتعامل النقدي المعتمد

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الأحد، بالمدية ،على إطلاق مشروع المتعامل النقدي المعتمد، كوسيلة لدمج المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ضمن النموذج الاقتصادي لبريد الجزائر.

وفي تصريحه خلال الحفل المنظم بالقطب الجامعي للمدية، أشار الوزير إلى تسجيل هذا المشروع، الذي تم إطلاقه عشية الاحتفال باليوم الإفريقي للبريد، في إطار "المسعى الرامي إلى تطوير الدفع التجاري الجواري والمساعدة على إنشاء مؤسسات صغيرة للخدمات وكذا التكيف مع الظرف الاقتصادي الذي تطغى عليه التجارة الالكترونية"، كما أضاف.

وتتمثل مهمة المتعامل النقدي المعتمد، الذي يعتبر كحلقة جديدة في شبكة تسيير بريد الجزائر، بصفته مقدم خدمات، في ضمان التسويق والتوزيع وخدمة ما بعد البيع لمحطات الدفع الالكتروني لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين يختارون وسيلة الدفع الالكتروني.

وخلال تقديمه للمشروع، أكد حاج احمد بن يوب - إطار مركزي بالمديرية العامة لبريد الجزائر- عن إخضاع نشاط المتعامل النقدي المعتمد إلى "تقييم دوري من اجل التأكد من أدائه وجودة الخدمات التي يقدمها ووضع نظام من اجل ضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على وظائف التأطير التقني التي تستخدمها المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في حال فشلها وسحب الاعتماد منها" كما أضاف.

وعلى هامش هذا الحفل تفقد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مكتب بريد "ولد إمام" بالمدية حيث وقف على ظروف استقبال المواطنين وعمل مستخدمي بريد الجزائر.

كما اشرف الوزير على تدشين مركز بريدي جديد بحي "15 ديسمبر" بالضاحية الغربية للمدية قبل إطلاق أشغال ربط حي "عين الجردة" ببلدية دراع سمار (غرب المدية) بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل "أف تي تي آش".