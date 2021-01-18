الاتحادية الجزائرية للدراجات: الموسم الرياضي الجديد سينطلق يوم 22 جانفي الجاري

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري أن الموسم الرياضي الجديد لسباق الدراجات الهوائية سينطلق يوم الجمعة 22 جانفي الجاري بتنظيم منافسة وطنية تحمل شعار "التحدي الفيدرالي" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

وأوضح برباري هذا الإثنين أن" المنافسة ستدوم ليوم واحد بداية من الساعة التاسعة صباحا ستعرف مشاركة 150 رياضيا من مختلف ولايات الوطن، بحضور رياضيي النخبة على رغرار رقيقي يوسف وعز الدين لعقاب".

ويحضر الدراجون بشكل مستمر للمشاركة في المنافسات القارية المقبلة منها الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة في الرابع جوان 2021، دورة الجزائر التي تمر بسبع مراحل حيث تكون الانطلاقة من الجزائر العاصمة، فالبليدة مرورا بتيبازة ثم تيارت، الشلف، سيدي بلعباس وصولا لنقطة النهاية بوهران، بالإضافة إلى البطولة الإفريقية للدراجة الجبلية المقررة من 27 إلى 30 جوان المقل بمدينة باتنة، ثم كأس افريقيا للأمم من 02 الى 09 سبتمبر المقبل كنسخة تجريبية لألعاب البحر الابيض المتوسط بمدينة وهران.

في سياق منفصل، ستعقد الهيئة الفيدرالية للدراجات جمعيتها العامة العادية لسنة 2020، يوم السبت المقبل 23 جانفي، بمقر اللجنة الاولمبية الجزائرية ببن عكنون بالعاصمة، بداية من الساعة التاسعة صباحا حسب المسؤول الاول على رأس الاتحادية .

وسيتم التطرق خلال الجمعية العامة العادية بعد انتهاء العهدة الأولمبية 2017-2020، إلى عدة نقاط أهمها المصادقة على تقرير الجمعية العامة العادية والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2020، إلى جانب الحصيلة الفنية.

وستعرف أشغال الجمعية العامة العادية تعيين لجان الترشيحات، ولجان الطعون، وكذا استلام وتسليم المهام تحسبا لتنظيم الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 2 فيفري المقبل بمقر الاتحادية.