كوفيد-19 : تسجيل 259 إصابة جديدة, 193حالة شفاء و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر

18/01/2021 - 16:34

سجلت 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 193  مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة  فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 104.092 شخص من بينها  259 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 5ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد  الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 70.747 شخص والعدد الإجمالي للوفيات  2840 حالة.

ويتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة, كما أفاد الدكتور فورار .

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها  أي حالة, فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

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