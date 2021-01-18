دورة اتحاد شمال إفريقيا (-17) : الجزائر تحقق بداية موفقة أمام ليبيا (3-2)

تفوق المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة على نظيره الليبي, بنتيجة (3-2), الشوط الأول (1-1), هذا الاثنين, بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), لحساب الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2021 بالمغرب.

ودخل أشبال الناخب الوطني محمد لاسات, منذ بداية اللقاء بنوايا هجومية محاولين هز شباك المنافس والتحكم في زمام الأمور, غير أن الخط الهجومي "للخضر" عجز عن تجسيد تحكمه في الكرة بسبب التسرع أمام المرمى, وتجمع دفاع المنتخب الليبي بمنطقته ومحاولته الإعتماد على المرتدات.

وعكس مجريات اللعب, تمكن الليبيون من فتح باب التهديف بواسطة عبد السميع عبد النبي (د 29), الذي خادع الحارس الجزائري حمزة بوعلام, بقذفة من اليمين, معطيا الأفضلية لفريقه.

ولم تتأخر ردة فعل التشكيلة الوطنية كثيرا, حيث تمكن مدافع نادي أميان الفرنسي, أنيس أوشواش, من تعديل الكفة (د 38) برأسية محكمة, قُبيل نهاية الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لدورة اتحاد شمال إفريقيا .

واستهل شبان الجزائر المرحلة الثانية مباشرة بالأمور الجدية, عبر تحقيق التقدم في النتيجة, حيث سجل لاعب أكاديمية "الفاف", عمر محمد رفيق (د 50), الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة صانع الألعاب ايدي زولياني.

وفي حدود الدقيقة 60, ارتكب حارس مرمى الفريق الوطني, حمزة بوعلام, هفوة فادحة عندما ضيّع استلام الكرة بقدمه بسهولة من زميله المدافع نوت بايير جبريل, ما سمح لمنتخب ليبيا من تعديل النتيجة (2-2) بفضل نيران صديقة.

ولم تنل هذه الوضعية من معنويات أشبال المدرب لاسات, الذين واصلوا حملاتهم الهجومية, ليتحصل ايدي زولياني, على ركلة جزاء إثر عرقلته في منطقة العمليات, لكن زميله ينيس علادوم (د 66) فشل في تجسيدها.

وشهد الربع ساعة الأخير من المواجهة, سيطرة مطلقة لأصحاب الضيافة, إلى غاية توقيع هدف الانتصار عبر المدافع نوت بايير جبريل (د 86) بعد تنفيذ ركنية وخروج غير موفق للحارس الليبي.

وبهذا, حققت الجزائر أول فوز يضعها في الريادة في انتظار اللقاء الثاني و الحاسم ضد تونس, المقرر يوم الأحد المقبل.

وتجرى دورة اتحاد شمال إفريقيا على شكل بطولة مصغرة, حيث ستقام جميع مبارياتها بملعب 5 جويلية, بمشاركة ثلاثة منتخبات وطنية وهي: الجزائر (البلد المنظم), تونس وليبيا.

ويتأهل الفريق الذي يحتل الصدارة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالمغرب شهر مارس المقبل.