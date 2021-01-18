قسنطينة: إصابة 11 شخصا بجروح في حادث مرور

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنتين وقع مساء اليوم الاثنين على الطريق الوطني رقم 3 و تحديدا بمحور الدوران بحي سيساوي بولاية قسنطينة حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح رئيس قسم الوقاية بذات المديرية النقيب عبد الرحمان لقرع أن هذا الحادث الذي تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الخروب - بوالصوف (قسنطينة)) و شاحنتين قد خلف 11 جريحا منهم 7 إناث تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 45 سنة.

و استنادا لذات المصدري فإن عناصر الحماية المدنية قدموا الإسعافات الأولية اللازمة للجرحى بعين المكان قبل نقالهم إلى كل من مستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب والمستشفى الجامعي ان باديس بقسنطينة .

من جهتها ي ففتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث بدقة.