وهران: الشاعرة "أم سهام" في ذمة الله

توفيت مساء الاثنين أيقونة الشعر بوهران عمارية بلال المعروفة بالاسم الأدبي " أم سهام " عن عمر يناهز 82 سنةي حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مديرة دار الثقافة لوهراني يختة قوادري.

وقد درست الأديبة و الشاعرة الراحلة عمارية بلال في عدة مدن قبل أن يستقر بها المقام بوهران حيث أتمت دراستها لتتخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية عام 1973 ثم تلتحق بقطاع التعليم لتشتغل كأستاذة في الطور الثانوي إلى غاية التقاعد.

وتحوز الفقيدة رصيد ثري من الدواوين الشعرية على غرار " أبجدية نوفمبر " و " زمن الحصار " و" زمن الولادة " و " اغتيال الفجر " و " شاهدة على العصر " و" فلسطين " وغيرها من القصائد التي مجدت فيها بطولات مجاهدي وشهداء الثورة التحريرية المظفرة و نضال الشعب الفلسطيني.

كما خاضت "أم سهام " تجربة في كتابة القصص حيث ألفت مجموعة قصصية تحمل عنوان " الرصيف البيروتي" و "يوميات أم علي" الصادرتين عن المؤسسة الوطنية للكتاب فضلا عن إسهاماتها في الصفحات الأدبية بعدة يوميات وطنية وكتابة عدة دراسات أدبية نقدية.

وتعتبر الراحلة عضو في اتحاد الكتاب الجزائريين واتحاد الكتاب العرب وحازت على عدة تكريمات في العديد من الملتقيات الأدبية على مستوى المحلي والوطني والعربي .