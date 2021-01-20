تدمير 3 مخابئ للإرهابيين وحجز ما يزيد عن 32 قنطارا من الكيف المعالج خلال أسبوع

دمرت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 من جانفي الجاري 3 مخابئ للارهابيين وحجزت ما يزيد عن 32 قنطارا من الكيف المعالج, حسبما أفادت به هذا الأربعاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي .

وأوضحت الحصيلة أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جانفي 2021، عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة ".

ففي إطار "مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على (05) قذائف هاون وقنبلة (01) يدوية ومعدات تفجير خلال عملية بحث وتمشيط بباتنة، في حين تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة" .

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (34) تاجر مخدرات وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (18) قنطار و(53,245) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بالنعامة (05) تجار مخدرات وضبطت (10) قناطير و(54,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالبيض (04) قناطير و(09,550) كيلوغرام من نفس المادة.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (29) تاجر مخدرات وضبطت (389,195) كيلوغرام من الكيف المعالج و(25232) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من بشار ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وقسنطينة وسكيكدة وبرج بوعريريج وعنابة وأم البواقي وإن أمناس".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، (178) شخصا وحجزت (22) مركبة و(150) مولدا كهربائيا و(153) مطرقة ضغط و(61,854) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (10,640) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (05) أشخاص آخرين وحجز (05) بنادق صيد و(10,151) طن من مادة التبغ و(12540) وحدة من مختلف المشروبات و(116944) وحدة من الألعاب النارية، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وأم البواقي وخنشلة وبجاية وبسكرة وإيليزي.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (13351) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف".

وفي سياق آخر، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (141) شخصا منهم (09) مغاربة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم، فيما تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وخنشلة وأدرار وغليزان وتلمسان".