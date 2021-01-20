مونديال2021 لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره الفرنسي (26-29)

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (26-29) الشوط الأول (14-16)، ضمن الدور الرئيسي لمونديال مصر-2021 ، المجموعة الثالثة اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وعلى إثر هذه النتيجة يتذيل "الخضر" المجموعة الثالثة من هذا الدور دون رصيد، أما فرنسا فتتصدر الترتيب بـ6 نقاط.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، فازت سويسرا على إيسلندا بنتيجة (20-18) عن ذات المجموعة.

ويحتل السويسريون المرتبة الثالثة بنقطتين رفقة النرويج وإيسلندا (2 ن لكل منهما)، فيما تتواجد البرتغال في الصف الثاني بأربع نقاط.

وتعد هذه ثاني مباراة عن المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، في انتظار إجراء المقابلة الأخيرة بين البرتغال والنرويج (30ر20 بتوقيت الجزائر).

وبعد تأهله لهذا الدور باحتلاله المركز الثالث في الدور التمهيدي عن المجموعة السادسة، سيواصل المنتخب الوطني مغامرته العالمية، باختبار آخر يواجه فيه نائب بطل العالم، النرويج، يوم الجمعة ابتداء من الساعة (30ر20 بتوقيت الجزائر)، قبل اختتام الدور الرئيسي بمواجهة منتخب سويسرا، الذي تقررت مشاركته في الدورة في آخر لحظة لتعويض غياب الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل على الساعة (30ر15 بتوقيت الجزائر).

تجدر الإشارة أن المنتخب الوطني الجزائري قد أنهى منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث بعد تحقيقه لفوز واحد على المغرب (24-23) و هزيمتين أمام كل من إيسلندا (39-24) و البرتغال (26-19).

وتجري الطبعة الـ27 لمونديال كرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات.

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.