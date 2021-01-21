رئيس دائرة الاستغلال بالوكالة الوطنية للسدود للإذاعة : 44.45 % نسبة إمتلاء السدود لحد الآن

أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، مراد حقلوان، أن نسبة إمتلاء السدود من مياه الأمطار بلغت 44.45 بالمائة، مشددا على أن الكمية تبقى غير كافية خصوصا بمنطقتي الوسط والغرب.

وأوضح حقلوان، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن الأمطار التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة سمحت بارتفاع حجم الكمية المخزنة من المياه بالسدود الثمانين إلى نحو 3.4 مليار متر مكعب ما يعادل نسبة إمتلاء قدرت بـ 44.45 بالمائة.

وفي التفاصيل سجلت السدود بالغرب نحو 27.5 بالمائة ، فيما بلغت النسبة بالوسط 24.3 بالمائة ، و66.9 بالمائة بولايات الشرق الجزائري.

وأشار إلى أن الكمية رغم أهميتها تبقى غير كافية خصوصا في منطقتي الوسط والغرب، مشيرا إلى أن الوكالة تقوم حاليا بتزويد الساكنة بمليار و200 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وما بين 600 و700 مليون متر مكعب للسقي.

ومن أجل تغطية العجز في التزود بالمياه، كشف المتحدث عن اعتماد استراتيجية تقضي بتحويل أنظمة التحويلات الكبرى الستة للمياه من السدود الممتلئة لتلك التي تعاني الجفاف ، وكذا حفر الآبار.

وأبرز أن سد بني هارون بولاية ميلة يقوم بتحويل نحو 475 مليون متر مكعب من المياه نحو 6 ولايات لتزويد ستة مليون شخص وسقي حوالي 41 ألف هكتار. بينما يقوم نظام تحويل الهضاب العليا بسطيف بتزويد نحو مليون من الساكنة إلى سد إيغيل ببجاية وسقي حوالي 15 ألف هكتار وإلى سد تابلوط بجيجل بحوالي 42 مليون متر مكعب سنويا، ونظام تحويل كدية اسردون من ولاية البويرة إلى تيزي وزو، ونظام تحويل سد الشلف ومستغانم إلى أرزيو ووهران، ونظام تحويل سد تاقصبت من تيزي وزوز وبومرداس إلى الجزائر.

وبشأن المشاريع المستقبلية، كشف المتحدث عن وجود ستة مشاريع سدود في طور الإنجاز بولايات الطارف (طاقة الإستيعاب بـ 98 مليون متر مكعب) وسوق أهراس (طاقة الإستيعاب بـ 35 مليون متر مكعب) وباتنة (طاقة الإستيعاب بـ 18 مليون متر مكعب) وتيزي وزو (طاقة الإستيعاب بـ 90 مليون متر مكعب) وعنابة (طاقة الإستيعاب بـ 750 ألف متر مكعب).

من جهة أخرى تحدث ضيف القناة الأولى عن القيام بمشاريع مشتركة مع وزارة الصيد البجري لإنجاز مشاريع إنتاج السمك بالسدود التي تنتج حاليا حوالي 400 طن من الأسماك، وذلك فضلا عن السعي لإنشاء فرع خاص لتربية المائيات لتصنيع وإنتاج الأسمدة الفلاحية وتعليب الأسماك.