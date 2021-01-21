الدفع الإلكتروني في الجزائر .. اقبال محتشم رغم توفر الإمكانيات

رغم المساعي المبذولة من أجل الإسراع في بعث مشروع الدفع الالكتروني بالنظر للتسهيلات التي يقدمها للزبائن والتجار والمؤسسات، إلا أنه يشهد إقبالا محتشما إلى حد الساعة رغم توفر الإمكانيات.

في هذا الإطار أكدت المديرة المركزية بمؤسسة بريد الجزائر إيمان تومي للقناة الإذاعية الأولى استعداد مؤسسة بريد الجزائر للدفع الالكتروني وأرجعت تأخر تفعيله بالشكل المطلوب إلى تخوف المواطن منه من جهة و تهرب التجار لأسباب راجعة للشفافية والتصريح الضريبي من جهة أخرى.

من جانبهم أعرب تجار ومواطنون عن انطباعهم إزاء آلية الدفع الإلكتروني واختلاف وجهات النظر حول استعمالها من عدمه، إذ يرى البعض أنها بالغة الأهمية وتسهل على كل الأطراف معاملاتهم التجارية، بينما عبر آخرون عن تخوفهم منها .

هذا ويبقى غياب ثقافة استخدام التكنولوجيات الحديثة و الاتصال لإقناع مختلف الأطراف بأهمية هذه الوسائل في تسهيل يوميات المواطنين و الموظفين مع الحصول على الخدمة في أسرع وقت من شأنه التأخير في الإطلاق الفعلي للدفع الإلكتروني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية