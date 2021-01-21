الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص2022: تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية في الرياضات الشتوية

وافق مسؤولو الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعد الجزائر عضوا فيه على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية الأساسية والمتقدمة لعدد من الرياضات الشتوية لفائدة دول المنطقة ، عقب الاجتماع الافتراضي الذي أقامته اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص قازان 2022 بروسيا.

وقد عرف هذا الاجتماع الهام مشاركة ممثلين من 107 دولة حول العالم من بينهم 21 دولة عربية هي على التوالي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا،موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، اليمن، بالإضافة الى ايران واللائي يمثلن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسجل دوما أكبر مشاركة من دول المنطقة في العاب عالمية شتوية.

وصرح مدير عام الرياضة والتدريب في الهيئة الاقليمية عماد محى الدين " تلك الدورات التدريبية ستركز على الرياضات الأكثر مشاركة من برامج المنطقة في هذه الالعاب العالمية-2022 وهي الجري على الجليد، التزلج السريع، الفلور بول.

وقد نظمنا نهاية عام 2021 دورة تدريبية على رياضية تزلج اختراق الضاحية.

ويتم حاليا تجهيز دورة تدريبية في رياضة الجري على الجليد يؤطرها الخبير العالمي اليوغوسلافي سلفستر بولك الذي سيلقي المحاضرات التدريبية"، مضيفا أن هذه الدورات التدريبية الخاصة بالرياضات الشتوية تهدف الى رفع الكفاءة التدريبية لدى المتدربين من أجل استقدام خبراء عالميين في تلك الرياضيات والاطلاع على أحدث التقنيات التدريبية الحديثة، خاصة وأن الرياضات الشتوية تعد رياضات جديدة على معظم دول المنطقة ، نظرا لعدم وجود ثلوج في معظم دولها باستثناء دولتين او ثلاثة.

بدروه، أكد مدير الالعاب في الهيئة الاقليمية شريف الفولي بأن الالعاب العالمية الشتوية سوف تقام في الفترة من 22 الى 28 جانفي 2022 وتحظى بدعم من حكومة جمهورية تتارستان.

وقال أيضا أن" هذ الالعاب ستشهد مشاركة 3000 متطوع و 1000 ممثل إعلامي وتليفزيون، بالإضافة الى 80 الف متفرج و 4000 اسرة وضيوف شرف.

فيما من المتوقع أن يتابعها جمهور يصل إلى 1.5 مليار مشاهد حول العالم.

وأهم ما يميز العاب قازان-2022 هو مشاركة الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 22 دولة باستثناء الصومال، " وهي مشاركة تزيد عن مشاركة المنطقة في آخر العاب عالمية شتوية أقيمت بالنمسا عام 2017 وكانوا قد وصلوا إلى 15 دولة"، كما ختم الفولي يقول.

ومثل الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 289 لاعبا ولاعبة من الجزائر، سوريا، مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، فلسطين، قطر، إيران.

ويعد الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يترأسه المصري أيمن عبد الوهاب، أحد الفروع الإقليمية التسعة للأولمبياد الخاص الدولي.

ويضم جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إيران.

ويسعى هذا الأولمبياد ، بالخصوص، إلى الرفع من عدد الرياضيين والممارسين في العديد من الأنواع الرياضية، وتنمية وتطوير المهارات التقنية لدى المؤطرين والمدربين الذين ينتمون لحوالي 23 دولة بالمنطقة، وكذا تحسين جودة تدبير وتنظيم التظاهرات والملتقيات الرياضية، فضلا عن إنعاش ودعم ثقافة حقوق الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين يعانون من إعاقة ذهنية .