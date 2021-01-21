28 قتيلا و 73 جريحا في انفجار مزدوج بالعاصمة العراقية بغداد

ارتفعت حصيلة التفجير المزدوج الذي وقع صباح هذا الخميس، في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 28 قتيلا و73 جريحا.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر أمني قوله، إن 28 شخصا قتلوا و73 خرين أصيبوا جراء تفجير حزامين ناسفين في الباب الشرقي وسط العاصمة.

وعادة ما تكون ساحتا الطيران والتحرير في الباب الشرقي مملوءة بالمواطنين بعضهم باعة، وآخرون من عمال البناء، ومواطنون متبضعون، فضلا عن تواجد المركبات بكثرة في هذا المكان الذي يكون مزدحما خلال النهار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها الرئيسية كما أعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية و الطبية لاستقبال جرحى التفجير

وغالبا ما ينفذ تنظيم "داعش" الإرهابي عمليات مشابهة في أنحاء مختلفة من العراق في أوقات سابقة وشهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة الماضية هدوءا نسبيا ،ويعتبر وقوع مثل هذا الهجوم الدموي أمرا نادرا في العاصمة العراقية التي لم تشهد تفجيرات مماثلة تقريبا منذ عام 2017.